Барези: «Пеле - икона футбола»

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Он скончался в возрасте 82 лет, проиграв долгую и неравную борьбу с коварной болезнью. Свои мнением о произошедшем поделился легендарный Франко Барези - бывший капитан «Милана».

- Прощай, Пеле, ты навсегда останешься в памяти, как самый сильный, лучший, за все времена. Икона и легенда футбола. Покойся с миром, - написал бывший футболист в социальных сетях.

Пеле становился чемпионом мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах, это были первые три бразильских титула. Он закончил свою блистательную карьеру в 1977 году.