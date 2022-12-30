Альтафини: «Пеле - величайший»

Жозе Альтафини, бывший бразильский нападающий «Милана», поделился своими словами скорби о кончине Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82 лет. Альтафини считает Пеле величайшим игроком всех времен и народов.

- Он - величайший за все время существования футбола. У каждого может быть свой идол, но он олицетворяет футбол, он дебютировал одновременно со мной, ему было 17, мне - 19. Очень жаль, что нас тогда пытались сталкивать лбами, потому что мы были друзьями. Мне грустно. Пеле - лучший, который творил на поле вещи, неподвластные другим, - цитирует слова Жозе Альтафини Sky Sports.