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Чемпионат Бразилии. Серия А

Альтафини: «Пеле - величайший»

30 Декабря 2022 • 02:36 Комментировать

Жозе Альтафини, бывший бразильский нападающий «Милана», поделился своими словами скорби о кончине Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82 лет. Альтафини считает Пеле величайшим игроком всех времен и народов.

- Он - величайший за все время существования футбола. У каждого может быть свой идол, но он олицетворяет футбол, он дебютировал одновременно со мной, ему было 17, мне - 19. Очень жаль, что нас тогда пытались сталкивать лбами, потому что мы были друзьями. Мне грустно. Пеле - лучший, который творил на поле вещи, неподвластные другим, - цитирует слова Жозе Альтафини Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Жозе Альтафини
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