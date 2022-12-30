Марсело поблагодарил Пеле: «Ты превратил Бразилию в мощь»

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Свои слова скорби выразили уже многие известные фигуры из мира футбола, слово взял и бразилец Марсело, который добился всевозможных побед на клубном уровне, но, к сожалению, так и не выиграл с национальной командой чемпионат мира. Он очень благодарен Пеле.

- Несомненно, один из тех, кто ответственен за превращение сборной Бразилии в мощь мирового футбола. Спасибо за все, «Король», покойся с миром, - написал Марсело в социальной сети.

Напомним, что Пеле становился чемпионом мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах, это были первые три бразильских титула.