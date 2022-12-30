Месси попрощался с Пеле

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Свои слова скорби выразили уже многие известные фигуры из мира футбола, и Лионель Месси, хотя его карьера не особо пересекалась с Пеле, не мог остаться в стороне. Свежеиспеченный чемпион мира выразил свои слова скорби по поводу смерти единственного человека, становившегося чемпионом мира три раза.

- Покойся с миром, - написал в социальной сети 35-летний аргентинец.

Напомним, что Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он становился чемпионом мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах, это были первые три бразильских титула.