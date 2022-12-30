Ромарио: «Пеле вознёс бразильский футбол на алтарь богов»

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Своей скорбью в связи со случившимся поделился Ромарио - бывшая звезда каталонской «Барселоны», в 1994 принесший бразильской сборной ее четвертый чемпионский титул в ходе американского Мундиаля. Именно Пеле, по мнению Ромарио, вознес бразильский футбол на вершину славы, сделал ему ту репутацию, которой он пользуется и поныне, когда бразильскую сборную всегда считают главным фаворитом любого чемпионата мира.

- Избранный спортсменом века, он заставил мир преклониться перед своим талантом, вознеся бразильский футбол на алтарь богов, - написал Ромарио в социальной сети.