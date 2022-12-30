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Чемпионат Бразилии. Серия А

Зеедорф - о Пеле: «Словами твоё наследство не описать»

30 Декабря 2022 • 01:35 Комментировать

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Свое прощальное слово в адрес Пеле сказал и Кларенс Зеедорф - человек, выигрывавший Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Пеле, напомним, является единственным человеком, который выигрывал чемпионат мира три раза.

- Словами не описать все то наследство, что ты оставил нам. Благодарны за все. Даже три победы в чемпионате мира не отражают всего твоего величия. Любовь людей, социальная важность твоих успехов, борьба с расизмом, твоя магия, много чего еще..., - написал в социальной сети Зеедорф.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Кларенс Зеедорф
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