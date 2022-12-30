Зеедорф - о Пеле: «Словами твоё наследство не описать»

В четверг вечером мир облетела скорбная весть - «Король футбола», Пеле, ушел из жизни. Свое прощальное слово в адрес Пеле сказал и Кларенс Зеедорф - человек, выигрывавший Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Пеле, напомним, является единственным человеком, который выигрывал чемпионат мира три раза.

- Словами не описать все то наследство, что ты оставил нам. Благодарны за все. Даже три победы в чемпионате мира не отражают всего твоего величия. Любовь людей, социальная важность твоих успехов, борьба с расизмом, твоя магия, много чего еще..., - написал в социальной сети Зеедорф.