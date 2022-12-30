Сталлоне: «Пеле – великий!»

Известный американский актёр Сильвестр Сталлоне отреагировал на смерть Короля футбола Пеле.

«Пеле – великий! Покойся с миром! Это был хороший человек», - написал актёр в социальных сетях.

Сильвестр Сталлоне и Эдсон Арантис ду Насименту были в главных ролях фильма 1981 года «Бегство к победе» («Победа»). Сталлоне играл роль капитана Роберта Хэтча, а Пеле - капрала Луиса Фернандеса.

Действие в фильме происходит во время Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных на территории Франции.

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Легендарный бразильский футболист ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет.

За свою карьеру Пеле три раза становился чемпионом мира и шесть раз – чемпионом Бразилии.