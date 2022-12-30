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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

30 Декабря 2022 • 00:29 Комментировать

Некоторое время назад футбольный мир погрузился в траур вследствие известия о смерти «Короля футбола» Пеле - он ушел в мир иной в возрасте 82 лет, проиграв долгую борьбу с фатальной болезнью. Своими чувствами по поводу этой утраты поделился и Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Пеле.

- Просто «прощай» будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и всей семье, - написал Роналду.

Напомним, что Пеле является единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира - в 1958, в 1962 и 1970 годах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду
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