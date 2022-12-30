Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло прокомментировал новость о смерти Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82 лет вследствие продолжительной болезни. Как сообщалось дополнительно, причиной смерти стал многочисленный отказ органов Пеле, в том числе и жизненно важных. Капелло рассказал, что ему посчастливилось играть против Пеле, и тогда Фабио убедился, сколь хорош был бразильский форвард. Напомним, что Пеле, прозванный «Королем футбола», трижды становился чемпионом мира - это уникальное достижение.

- Величайший... Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величественность, - цитирует Капелло издание «Спорт-Экспресс».