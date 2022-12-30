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Чемпионат Бразилии. Серия А

Капелло выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

30 Декабря 2022 • 00:08 Комментировать

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло прокомментировал новость о смерти Пеле, который ушел из жизни в возрасте 82 лет вследствие продолжительной болезни. Как сообщалось дополнительно, причиной смерти стал многочисленный отказ органов Пеле, в том числе и жизненно важных. Капелло рассказал, что ему посчастливилось играть против Пеле, и тогда Фабио убедился, сколь хорош был бразильский форвард. Напомним, что Пеле, прозванный «Королем футбола», трижды становился чемпионом мира - это уникальное достижение.

- Величайший... Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величественность, - цитирует Капелло издание «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Пеле
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