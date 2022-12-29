Пеле. Легенда

29 декабря 2022 года футбольный мир понёс невосполнимую утрату. В этот день перестало биться сердце Пеле. Королю футбола было 82 года…

С одной стороны, это не стало неожиданностью, поскольку все знали, что в последнее время состояние тяжело болевшего Пеле значительно ухудшилось. Но всё равно такая новость не могла не тронуть до глубины души не только любителей футбола по всему миру, но и тех, кто очень далёк от спорта. Потому что кто такой Пеле, знали все.

Он был и, безусловно, останется навсегда ярчайшим символом спорта номер один. И нет смысла сравнивать его с Марадоной, Месси, ещё кем-то. В любом случае Пеле застолбил за собой звание короля футбола на все времена. Пеле – это легенда. Пеле – это фантастика. Пеле – это романтика пляжного футбола. Пеле – это паренёк, выбившийся из нищеты и благодаря своему феноменальному таланту ставший реальным королём футбола.

Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, и Пеле – победитель трёх из них. В золотом для себя и «селесао» мундиале 1958 года Пеле был признан лучшим молодым игроком, а через двенадцать лет – лучшим игроком без уточнений. В финале-1958, где Бразилия разгромила Швецию, Пеле оформил дубль.

Естественно, на пространстве Евразии Пеле больше всего запомнился выступлениями именно на чемпионатах мира. То было другое время, когда футбол ещё не стал коммерциализирован, и такой великий футболист мог почти всю карьеру провести в родной Бразилии за «Сантос» плюс ещё немного поиграть в США за нью-йоркский «Космос».

Понятно, что в наше время Пеле всеми правдами и неправдами переманили бы в Европу в ранней молодости, и он выступал бы за условный мадридский «Реал». Но в этом и есть фишка Пеле, что он на клубном уровне творил чудеса в Бразилии, где забивал свои сотни голов и дарил болельщикам «Сантоса» – да и другим тоже – потрясающее футбольное зрелище.

Европейские клубы, конечно, охотились за Пеле, однако власти Бразилии объявили его «национальным достоянием», и никуда он не уехал в Старый Свет. При этом «Сантос» проводил международные товарищеские матчи, и известна история, когда в 1969 году во время гражданской войны в Нигерии было объявлено двухдневное перемирие для матча «Сантоса» с участием Пеле в Лагосе.

После игровой карьеры Пеле не пошёл по тренерскому пути – видимо, он понимал, что это не его. Свой безмерный талант Пеле демонстрировал непосредственно на футбольном поле, и неформально в своё время ему не было равных. Сейчас можно встретить разные оценки того, насколько Пеле смог бы феерить в современном футболе, где значительно выросла зарегулированность тактических схем, расстановок и так далее. Но обо всём этом бессмысленно рассуждать. Пеле творил в свою эпоху и оставил в мировом футболе, в спорте и в целом в общественном сознании такое наследие, которое невозможно будет никогда вычеркнуть.

Он написал автобиографию «Я – Пеле», ставшую невероятно популярной. В 1981 году он снялся в фильме «Бегство к победе». В 90-х Пеле исполнял обязанности министра молодёжи, туризма и спорта Бразилии, был послом международных организаций и так далее. К сожалению, все смертны, и даже великие уходят. Покойся с миром, Пеле.

Кирилл Иванцов