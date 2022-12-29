Названа причина смерти Пеле

Названа причина смерти легендарного бразильского футболиста Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле.

Трёхкратный чемпион мира умер из-за рака кишечника. Об этом сообщает Globo.

Главная проблема у Пеле была сконцентрирована в толстой кишке, однако метастазы перешли и на другие органы.

Король футбола умер сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет.

Своей игрой на футбольном поле Пеле, по мнению многих экспертов, изменил сами принципы игры в футбол.

Является одним из ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

С «Сантосом» спортсмен шесть раз выигрывал золотые медали чемпионата Бразилии.