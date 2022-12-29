Названа причина смерти Пеле

Названа причина смерти легендарного бразильского футболиста Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле.
Трёхкратный чемпион мира умер из-за рака кишечника. Об этом сообщает Globo.
Главная проблема у Пеле была сконцентрирована в толстой кишке, однако метастазы перешли и на другие органы.
Король футбола умер сегодня, 29 декабря, в возрасте 82 лет.
Своей игрой на футбольном поле Пеле, по мнению многих экспертов, изменил сами принципы игры в футбол.
Является одним из ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.
С «Сантосом» спортсмен шесть раз выигрывал золотые медали чемпионата Бразилии.
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