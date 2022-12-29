Номер Пеле в «Сантосе» могут изъять из обращения

Семья легендарного бразильского форварда Пеле попросила «Сантос» изъять 10-й номер, под которым при жизни он играл за клуб. Как пишет Globo Esporte, в скором времени клуб займётся этим вопросом и примет решение.

Пеле провёл в «Сантосе» практически всю взрослую карьеру – он выступал за этот клуб 18 лет – с 1956 по 1974 год и забил за клуб более тысячи голов.

Напомним, Короля футбола, трёхкратного чемпиона мира не стало 29 декабря. Более года Пеле боролся с раком, который поразил толстый кишечник. В ноябре во время последнего чемпионата мира в жизни Пеле появилась информация, что больному перестала помогать химиотерапия и врачи оказывают ему паллиативную помощь.