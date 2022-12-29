Прощай, «Король футбола»: 10 фактов о величайшем Пеле, ушедшем на 83-м году жизни

Эдсон Арантис ду Насименто скончался на 83-м году жизни. Человек, перевернувший мир футбола, ставший королём игры номер один в мире. Сейчас грустно всем поколениям. Будто кусочек детства отобрали у каждого. Ведь неважно, когда вы начали увлекаться футболом, о величии Пеле вы точно слышали и знаете. Его имя стало чем-то нарицательным, синонимом великолепного футболиста.

Биография Пеле и правда без слабых мест. Если гениальность Диего Армандо Марадоны смешивалась с его одиозным характером, то бразилец был примером для подражания во всём. В спортивных достижениях, долголетии, поведении вне поля. Эдсон Арантис Ду Насименто родился 23 октября 1940 года, стал примером для нескольких поколения футболистом и ушёл в мир иной на 83-м году жизни. Давайте же с долей ностальгии прошерстим биографию Пеле и со скупой слезой на глазах вспомним десять фактов из его биографии.

Пеле назвали в честь изобретателя лампочки

Да, всё так. Бразильская интерпретация Томаса Эдисона – Эдсон. Биографы уверяют, что в свидетельстве о рождении записано правильно – Эдисон, но сам Пеле жутко злится на такое произношение. А причина имени проста, за несколько недель до рождения Пеле в его деревне провели электричество.

Первая команда

Первую команду в своей истории Пеле сколотил сам. В её состав вошли только друзья, заявившиеся вместе с ним на любительский турнир, называлась она – седьмое сентября, Пеле тогда было семь лет. А первая зарплата в футболе настигнет его ещё не скоро. Юношеский клуб «Бакиньо» платил ему 4 500 реалов в месяц. Совсем неплохо для 14-летнего пацана.

Служба в армии

В это сложно поверить, но в 18 лет Пеле отправился служить в армию. К тому моменту он уже был чемпионом мира (!) и состоял на профессиональном контракте с «Сантосом». Великий футболист просил руководство клуба, которое, между прочим, состояло из бывших военных, его «отмазать», но те лишь рассмеялись в ответ. А военные командиры Пеле за год не давали ему каких-либо поблажек.

Уникальный контракт «Сантоса»

Клуб, взрастивший Пеле, из-за него получал и пару неудобств. Когда король футбола уже обрёл своё величие и стал фигурой мирового масштаба, на «Сантос» надавили финансово. Все международные матчи, которые клуб проводил без Пеле, оплачивались в два раза дешевле. Вот что значит, половина команды.

Трижды чемпион мира

На экваторе подборки укажем самое мощное достижение великого Пеле. Единственный в мире футболист, трижды становившийся чемпионом мира в качестве игрока. Вспоминая слёзы Лионеля Месси, наконец поднявшего над головой первый кубок чемпионов, даже страшно представить, кто же замахнётся на достижение Пеле. Смотрим в направлении Килиана Мбаппе и напоминаем, что сборная Бразилии с величайшим футболистом всех времён становилась чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

Всего два клуба за карьеру

Пеле чаще становился чемпионом мира, чем менял клубную прописку. Восемнадцать лет величайший бразилец играл за «Сантос», невероятно подняв статус клуба. Статисты из профессиональной лиги приписывают Пеле 504 гола за 496 матчей в футболке бразильской команды. На излёте карьеры Пеле уехал поиграть за «Нью-Йорк Космос». Два года отыграл Пеле в США, забив 37 голов за 64 игры.

Наколотил больше 1000 голов

Сразу оговоримся, что тут есть небольшое расхождение. Некоторые историки уверяют, что учитываются и голы Пеле в любительских лигах, поэтому цифра получается столь внушительная. Всего 1 283 гола за свою карьеру наколотил легендарный бразилец и пока никто даже близко не может подобраться к этой цифре. Король футбола оформил 92 хет-трика, а однажды забил 8 мячей за один матч против «Ботафого» (21 октября 1964 года).

Забивал по просьбе операторов

История из бразильских источников, поэтому опять без явных подтверждений и точных дат. С трансляциями футбола в Бразилии тогда было сложно, на матч приносили по одной-две камеры, снимали с одного ракурса. Так вот, источник уверяет, что перед игрой оператор пожаловался Пеле, что не его голы видны не очень хорошо и указал королю футбола место, где наилучшая видимость для камеры. Что вы думаете? После удара Пеле мяч влетел в ворота именно с этой точки.

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Посол ООН, ЮНЕСКО, министр спорта, лучший футболист ХХ века

Можно сколько угодно спорить, кто же лучший футболист мира. Пеле, Марадона, Роналду, Месси, Рональдиньо... Все уникальны в своём роде, но столько званий, сколько у великого бразильца, не собрал (и явно не соберёт) никто. Влияние Пеле на мировой футбол, мировую культуру, общественность – невероятно. Авторитет Пеле позволял ему постоянно быть при деле после завершения карьеры. Он был послом ООН по экологии, послом ЮНЕСКО, три года занимал должность министра спорта Бразилии, проведя серию реформ, и был признан лучшим игроком ХХ века по версии ФИФА.

Притормозил войну

Да, король футбола способен и на такое. Завершим по-царски. Нигерийская гражданская война (с 1967 по 1970 год) прерывалась на два дня официальным перемирием. Вы думаете, стороны о чём-то пытались договориться, решили остановить кровопролитие? Нет, они просто захотели посмотреть матч с участием великого Пеле. Вечная память человеку, объединившему народы и влюбившему в футбол тысячи людей.