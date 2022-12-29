Линекер – о Пеле: «Он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле в своих социальных сетях.

«Самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он играл в игру, к которой приблизились лишь немногие избранные. Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой жёлтой рубашке. Он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие. Покойся с миром, Пеле», - написал Линекер.

Вечером 29 декабря Пеле скончался после продолжительной борьбы с раком, болезнь выявили у него чуть больше года назад. Одному из лучших футболистов в истории человечества было 82 года.