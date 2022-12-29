Скончался Пеле

«Король футбола», Пеле, скончался на больничной койке в возрасте 82 лет. Об этом сообщает целый ряд различных СМИ. Проблемы со здоровьем преследовали Пеле все последние годы, несколько раз его госпитализировали, однако сейчас ситуация оказалась совсем критической, и еще несколько дней назад начали появляться сообщения, что Пеле прощается с родными и близкими. Увы, предчувствия не обманули Пеле - он действительно отошел в мир иной.

Напомним, что великий бразилец три раза становился чемпионом мира, в 1958, 1962 и 1970 годах. Ранее, в ноябре 2020 года, в мир иной ушел и другой выдающийся гений футбола - Диего Марадона. А еще раньше, в марте 2016 года, в возрасте 67 лет скончался Йохан Кройф.