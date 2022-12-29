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Чемпионат Бразилии. Серия А

Скончался Пеле

29 Декабря 2022 • 22:01 Комментировать (6)

«Король футбола», Пеле, скончался на больничной койке в возрасте 82 лет. Об этом сообщает целый ряд различных СМИ. Проблемы со здоровьем преследовали Пеле все последние годы, несколько раз его госпитализировали, однако сейчас ситуация оказалась совсем критической, и еще несколько дней назад начали появляться сообщения, что Пеле прощается с родными и близкими. Увы, предчувствия не обманули Пеле - он действительно отошел в мир иной.

Напомним, что великий бразилец три раза становился чемпионом мира, в 1958, 1962 и 1970 годах. Ранее, в ноябре 2020 года, в мир иной ушел и другой выдающийся гений футбола - Диего Марадона. А еще раньше, в марте 2016 года, в возрасте 67 лет скончался Йохан Кройф.  

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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CERG
29 Декабря 2022 в 22:42
Непревзойденный, непобедимый, царь и бог футбола. Игрок универсал, технарь и конструктор, лидер и душа команды, тот, чьи слабости никогда не ложились на команду.
НОМЕР 1!!!
Кто умел придать величие жизни, придаст не меньшее величие смерти.
Моя просьба к еврофутболу, напишите о нем хорошую статью, давайте обсуждать футбол, это будет лучшим респектом к его пути..
Matteo
29 Декабря 2022 в 22:39
Паршиво. Понятное дело, нужно быть реалистом, возраст как ни крути и болезни никто не отменял. Но все равно очень жаль.
Марадона, Кройф, Эйсебио, а теперь и сам король футбола. Определенно, нужно ценить других икон футбола как Беккенбауэр, Чарльтон, Платини еще при их жизни.
Пеле же навсегда останется королем футбола.
sierge
29 Декабря 2022 в 22:34
Виват король! Спи спокойно
Kirolnic
29 Декабря 2022 в 22:28
Царство тебе небесное
KLINSMANN
29 Декабря 2022 в 22:26
Пичаль(
ARTUR
29 Декабря 2022 в 22:21
Печальная ,очень печальная новость, особенно когда ожидаешь , спасибо легендарному игроку, помним .
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