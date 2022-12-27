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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Сантос» добавил корону на эмблему в честь Пеле

27 Декабря 2022 • 20:53 Комментировать

Пресс-служба «Сантоса» опубликовала изображение обновлённой эмблемы клуба. На неё была добавлена корона в честь легендарного Пеле.

Пеле провёл в «Сантосе» почти всю свою карьеру. Он выступал за клуб в 1956-1974 годах. Пеле остаётся единственным футболистом, трижды становившимся чемпионом мира. Сборная Бразилии выигрывала мундиаль с Пеле в составе в 1958, 1962 и 1970 годах.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что состояние здоровья Пеле резко ухудшилось, и 82-летний бразилец уже прощается со своими родными и близкими. Поговаривают, что в Бразилии уже идёт подготовка к похоронам Короля футбола. Впрочем, хочется верить, что Пеле будет жить ещё долго.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сантос
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