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Чемпионат Бразилии. Серия А

Пеле прощается с родными и друзьями

26 Декабря 2022 • 21:00 Комментировать (2)
Сантос
...
Мирасол
15.01 00:30

Грустные новости продолжают приходить относительно состояния здоровья одного из величайших футболистов в истории Пеле.

По информации «РИА Новости» со ссылкой на британского бизнесмена Фрэнка Халида, трёхкратный чемпион мира, находящийся в госпитале, уже прощается с родными и друзьями на фоне очередного ухудшения здоровья.

Напомним, что 82-летний Пеле давно борется с онкологическим заболеванием. Ранее сообщалось, что химиотерапия перестала давать эффект, что привело к переходу на паллиативную помощь.

Легендарный бразилец является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира, входя в число лучших бомбардиров мундиалей с 12 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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Комментарии (2)
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Alex1972
26 Декабря 2022 в 21:15
Верим и надеемся на лучшее..
ARTUR
26 Декабря 2022 в 21:05
Очень тяжело читать такие новости.. наверное самое ужасное , это ожидание смерти .
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