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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Коринтианс» намерен обменять Алберто у «Зенита» на двух игроков

24 Декабря 2022 • 22:32 Комментировать (1)
Коринтианс
...
Агуа-Санта
19.01 01:30

В бразильском клубе «Коринтианс» захотели выкупить у петербургского «Зенита» нападающего Юри Алберто и взамен предложить российскому клубу двух игроков – это 19-летний защитник Робер Ренан и опорный полузащитник Ду Кейруш. Новостью делится журналист Хорхе Никола.

Напомним, что Юри Алберто должен вернуться в «Зенит» из годичной аренды 30 июня 2023 года. 21-летний бразилец перешёл в петербургский клуб из «Интернасьонала» почти год назад – зимой 2022 года и отыграл в России всю весну.

В чемпионате Бразилии у Алберто восемь голов и один ассист в 20 матчах. Ещё шесть игр он провёл в Кубке Бразилии, где забил трижды и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто
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КОРИНТИАНС АГУА-САНТА
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Комментарии (1)
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superzina
24 Декабря 2022 в 22:46
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в 2 миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в 5 миллионов.

Оценка Алберто на ТМ 16 млн .
Коринтианс должен доплатить как минимум разницу .
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