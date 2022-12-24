«Коринтианс» намерен обменять Алберто у «Зенита» на двух игроков

В бразильском клубе «Коринтианс» захотели выкупить у петербургского «Зенита» нападающего Юри Алберто и взамен предложить российскому клубу двух игроков – это 19-летний защитник Робер Ренан и опорный полузащитник Ду Кейруш. Новостью делится журналист Хорхе Никола.

Напомним, что Юри Алберто должен вернуться в «Зенит» из годичной аренды 30 июня 2023 года. 21-летний бразилец перешёл в петербургский клуб из «Интернасьонала» почти год назад – зимой 2022 года и отыграл в России всю весну.

В чемпионате Бразилии у Алберто восемь голов и один ассист в 20 матчах. Ещё шесть игр он провёл в Кубке Бразилии, где забил трижды и отдал ассист.