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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бах: «Пеле, наши мысли с вами»

23 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать
Сантос
...
Мирасол
15.01 00:30

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал легендарного бразильского футболиста Пеле в связи с его болезнью.

«Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от чистого сердца», — приводит слова руководителя организации пресс-служба МОК. Напомним, что 82-летний бразилец борется с опухолью толстой кишки, лечение от которой продолжает давать отрицательную динамику.

Пеле является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира, взяв золото в 1958, 1962 и 1970 году. Легенда «Сантоса» входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории мундиалей с 12 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Томас Бах
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