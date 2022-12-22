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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Суарес получил два предложения и думает

22 Декабря 2022 • 16:52 Комментировать

Будущее известного нападающего Луиса Суареса остаётся туманным. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, конкретное предложение 35-летнему уругвайцу сделал «Гремио». Бразильский клуб предлагает Суаресу двухлетний контракт и статус самого высокооплачиваемого игрока команды.

Также у Луиса Суареса на руках имеется предложение от клуба «Крул Асуль» из Мексики. Отмечается, что экс-нападающий «Барселоны» пока ещё не принял решение о своём будущем.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луиса Суареса в 4 миллиона евро.

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