Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Состояние Пеле ухудшилось

22 Декабря 2022 • 07:49 Комментировать

Состояние легендарного бразильского экс-футболиста Пеле в последнее время стало только хуже, так что трёхкратный чемпион мира пока остаётся в больнице.

По словам врачей клиники в Сан-Паулу, где Пеле сейчас находится, у 82-летнего бразильца наблюдается отрицательная динамика лечения онкологического заболевания, а именно рака толстой кишки. Состояние бывшего футболиста становится с каждым днём только хуже, так что в ближайшее время ему потребуется более тщательный уход.

Напомним, что Пеле является единственным футболистом в истории, кому удалось трижды выиграть чемпионат мира. Побед с бразильской сборной легендарный игрок добивался в 1958, 1962 и 1970 годах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
07:49 · Бразилия
Состояние Пеле ухудшилось
00:34 · Бразилия
​Семья Пеле проведёт Рождество в больнице
21 Декабря
16:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Клаудиньо стоит намного больше, чем 15 млн евро»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо помог своему родному городу в Бразилии
20 Декабря
18:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали возможный уход Клаудиньо в «Палмейрас» 1
17:34 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Клаудиньо в «Палмейрас»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Уход Клаудиньо станет потерей для «Зенита»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Баранник — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Удивительно, что они до этого никуда не ушли»
07:06 · Россия. Премьер-лига
Бразильский «Палмейрас» хочет подписать звезду «Зенита»
04:53 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб арендует форварда «Манчестер Сити»
19 Декабря
16:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов высказался об отъезде бразильских игроков из РПЛ
18 Декабря
10:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересован в 17-летнем бразильце, который оценивается в 100 миллионов евро
17 Декабря
16:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из «Атлетико Минейро»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По фамилии Фукса мы помним, а по игре не совсем»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов считает, что Фукс не заиграет в ЦСКА после аренды
Все новости
Рекомендуем