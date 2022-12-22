​Семья Пеле проведёт Рождество в больнице

Борющийся с раком Пеле до сих пор остаётся в больнице под наблюдением врачей. Семья Короля футбола проведёт Рождество вместе с ним. Об этом рассказала Келли Насименто – дочь легендарного бразильца.

«Мы с врачами решили, что по разным причинам будет лучше остаться здесь. Мы собираемся превратить эту комнату в самбодром (шутка), и даже будем делать кайпириньи (не шутка)», - написала Келли в социальных сетях.

Также дочь Пеле в очередной раз поблагодарила болельщиков за множество сообщений поддержки.

Пеле – единственный футболист, который три раза становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).