Бразильский форвард Халк, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», пролонгировал трудовое соглашение с «Атлетико Минейро». Как информирует пресс-служба «чёрно-белых», с 36-летним игроком подписан контракт до конца 2024 года с возможностью продления на сезон.

В уходящем году опытный бомбардир принял участие в 46 поединках за свою нынешнюю команду, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и пять голевых передач.

Напомним, что Халк выступал в чемпионате России с 2012 по 2016 год. Вместе с «Зенитом» бразильский нападающий становился чемпионом Премьер-лиги, а также обладателем кубка и суперкубка страны.