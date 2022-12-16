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Чемпионат Бразилии. Серия А

Халк заключил новый контракт с «Атлетико Минейро» официально

16 Декабря 2022 • 21:46 Комментировать

Бразильский форвард Халк, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», пролонгировал трудовое соглашение с «Атлетико Минейро». Как информирует пресс-служба «чёрно-белых», с 36-летним игроком подписан контракт до конца 2024 года с возможностью продления на сезон.

В уходящем году опытный бомбардир принял участие в 46 поединках за свою нынешнюю команду, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и пять голевых передач.

Напомним, что Халк выступал в чемпионате России с 2012 по 2016 год. Вместе с «Зенитом» бразильский нападающий становился чемпионом Премьер-лиги, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Атлетико Минейро
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