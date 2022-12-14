Зидан может стать тренером бразильской сборной

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после расставания с Тите, и сейчас местная федерация футбола активно ищет ему замену. И, хотя общественность ратует преимущественно за доморощенного специалиста, среди кандидатур появляются и иностранные варианты.

В частности, как сообщает Ok Diario, одним из претендентов является не кто иной, как Зинедин Зидан - бывший тренер мадридского «Реала». Интересно, что в 1998 году именно он в легендарном финале на «Сен-Дени» забил Бразилии два мяча ударами головы, принеся сборной Франции категоричную победу и первый титул чемпионов мира.