Ривалдо категорически против иностранного тренера для сборной Бразилии

Бывший бразильский футболист Ривалдо, в 1999 году выигравший «Золотой мяч», категорически против иностранного тренера для бразильской сборной. Пятикратные обладатели Кубка мира остались без наставника после того, как свои полномочия вследствие неудачи на чемпионате мира в Катаре сложил Тите. Ривалдо считает, что заменить его может лишь другой доморощенный специалист.

- Я не согласен с идеей приглашения иностранного специалиста. Я думаю, что это неуважение к своим, бразильским специалистам. Тем более, что у нас есть много хороших тренеров. Роджеро Чени, Ренато Гаучо, Кука, Фернандо Диниц, Дориваль Жуниор. Иностранный тренер - не гарантия того, что мы выиграем следующий чемпионат мира, - считает Ривалдо в своем профиле в социальных сетях.