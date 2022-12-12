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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пеле стало лучше

12 Декабря 2022 • 19:21 Комментировать

Осенью прошлого года известный в прошлом футболист сборной Бразилии Пеле перенёс операцию по удалению опухоли. С тех пор Король футбола регулярно оказывается на больничной койке. В конце ноября Пеле в очередной раз госпитализировали, причём проскакивала информация о том, что бразилец был переведён на паллиативную терапию. Правда, позже дочери 82-летнего Пеле успокаивали фанатов.

В настоящий момент состояние Пеле улучшилось. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира. Пеле выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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