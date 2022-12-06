В Бразилии рассказали, что мешает «Фламенго» выкупить Айртона у «Спартака»

Бразильский журналист Хулио Мигель Нето рассказал, что мешает «Спартаку» и «Фламенго» осуществить трансфер защитника Айртона Лукаса. Напомним, с марта 2022 года он выступает в стане «красно-чёрных».

По мнению журналиста, два клуба не могут решить вопрос о том, когда в «Спартак» поступят деньги за игрока. Бразильский клуб желает растянуть период платежа аж на четыре года. Москвичам это не нравится и они настаивают на более быстрой выплате всей суммы трансфера.

За свой клуб с марта Айртон провёл уже 41 матч, в которых дважды забил и шесть раз становился ассистентом. По данным Transfermarkt, стоит футболист 6 млн евро.