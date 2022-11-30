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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пеле снова госпитализировали

30 Ноября 2022 • 18:44 Комментировать

Король футбола Пеле снова оказался на больничной койке. О госпитализации легенды бразильского футбола рассказал бразильский филиал ESPN. Позже дочь Пеле – Кели - подтвердила информацию, но при этом сказала, что речь идёт не об экстренной, а о плановой госпитализации.

В сентябре прошлого года Пеле перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. С тех пор известный в прошлом футболист регулярно проходит медицинские процедуры.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира по футболу. Сборная Бразилии с Пеле в составе выигрывала мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

23 октября Пеле исполнилось 82 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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