​Пеле снова госпитализировали

Король футбола Пеле снова оказался на больничной койке. О госпитализации легенды бразильского футбола рассказал бразильский филиал ESPN. Позже дочь Пеле – Кели - подтвердила информацию, но при этом сказала, что речь идёт не об экстренной, а о плановой госпитализации.

В сентябре прошлого года Пеле перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки. С тех пор известный в прошлом футболист регулярно проходит медицинские процедуры.

Пеле является трёхкратным чемпионом мира по футболу. Сборная Бразилии с Пеле в составе выигрывала мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах.

23 октября Пеле исполнилось 82 года.