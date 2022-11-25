Криштиану Роналду оказался в списке свободных агентов – на днях его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. С тех пор слухи регулярно связывают португальца с разными клубами. По данным Veja, на Роналду появился новый претендент. Начать переговоры о возможном подписании 37-летнего форварда готовится бразильский «Фламенго».

Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду есть несколько очень привлекательных в финансовом плане предложений от клубов из Саудовской Аравии.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет. В настоящий момент эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 20 миллионов евро.