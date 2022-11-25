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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Появился новый претендент на подписание Роналду слухи

25 Ноября 2022 • 13:54 Комментировать (2)

Криштиану Роналду оказался в списке свободных агентов – на днях его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. С тех пор слухи регулярно связывают португальца с разными клубами. По данным Veja, на Роналду появился новый претендент. Начать переговоры о возможном подписании 37-летнего форварда готовится бразильский «Фламенго».

Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду есть несколько очень привлекательных в финансовом плане предложений от клубов из Саудовской Аравии.

В феврале Криштиану Роналду исполнится 38 лет. В настоящий момент эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 20 миллионов евро.

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Фламенго Криштиану Роналду Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
25 Ноября 2022 в 14:04
ай пра зенит и хрюнделей думаеца ышо напишите.. усё у вас упереди.. )))
ARTUR
25 Ноября 2022 в 14:00
Фламенго ??? придумывая ,,темы ,. нужно хорошо изучить вопрос , ФЛАМЕНГО ??? ,, журналист ,, видимо совсем не знает финансовую ситуацию в Бразилии )) Фламенго не то что бы не сможет платить , вся Бразилия вынуждена будет скинутся на зарплату припудренному ботексу )) В Бразилли НИКОГДА не было таких зарплат , я сомневаюсь что общая сумма зарплат всей команды достигнет зарплаты КР ..
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