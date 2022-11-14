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Чемпионат Бразилии. Серия А

Сколари завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

14 Ноября 2022 • 11:51 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
окончен

Главный тренер «Атлетико Паранаэнсе» Луис Фелипе Сколари объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

«Это было моей жизнью, и всё закончилось очень хорошо. Я пережил всё, чего не ожидал достичь в футболе», — цитирует Сколари Globo.

Напомним, что в период своей тренерской деятельности Сколари возглавлял такие сборные, как Португалия и Бразилия, с которой выиграл чемпионат мира в 2002 году. На клубном уровне 74-летний специалист известен по своей работе в лондонском «Челси», который он покинул, не проведя и одного полноценного сезона.

Также, помимо целого ряда бразильских клубов, Сколари возглавлял узбекский «Бунедкор» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Фелипе Сколари Атлетико Паранаэнсе
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