Сколари завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона

Главный тренер «Атлетико Паранаэнсе» Луис Фелипе Сколари объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

«Это было моей жизнью, и всё закончилось очень хорошо. Я пережил всё, чего не ожидал достичь в футболе», — цитирует Сколари Globo.

Напомним, что в период своей тренерской деятельности Сколари возглавлял такие сборные, как Португалия и Бразилия, с которой выиграл чемпионат мира в 2002 году. На клубном уровне 74-летний специалист известен по своей работе в лондонском «Челси», который он покинул, не проведя и одного полноценного сезона.

Также, помимо целого ряда бразильских клубов, Сколари возглавлял узбекский «Бунедкор» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд».