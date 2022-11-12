«Император» Адриано решил жениться

Бывший бразильский нападающий Адриано, выступавший в свое время за такие клубы, как «Интер», «Рома» и «Парма», наконец-то решил закончить с вечеринками, алкоголем и стать семейным человеком. 41-летний бывший футболист объявил о том, что хочет связать себя «узами Гименея» со своей невестой - очаровательной бразильской парикмахершей Микаэлой Мескитой (Micaela Mesquita).

Свадьба состоится в конце ноября - для Бразилии как раз наступит лето, ведь большая часть страны, напомним, находится в южном полушарии Земли. Где молодожены намерены отдохнуть, не сообщается - но в Южной Америке наверняка много манящих мест.

Пожелаем Адриано счастья в браке!