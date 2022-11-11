Агент Оскар Бентантур, представляющий интересы защитника «Фламенго» Гильермо Варелы, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что летом Гильермо Варела воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». По сути, уругваец ушёл из московского клуба насовсем, ведь договор был рассчитан до средины 2023 года.

«Счастливы, что Гильермо попал в заявку на чемпионат мира. Что же касается будущего игрока, то всё просто. Сейчас Гильермо находится в аренде, а когда она закончится, мы подпишем контракт с «Фламенго», - высказался Бентанкур.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.