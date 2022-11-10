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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-форвард «Спартака» оформил три голевых действия в матче чемпионата Бразилии

10 Ноября 2022 • 07:46 Комментировать

В рамках 37-го тура чемпионата Бразилии состоялся поединок между «Форталезой» и «РБ Брагантино». Первая названная команда, за которую выступает экс-форвард «Спартака» Педро Роша, отпраздновала разгромную победу со счетом 6:0.

Стоит отметить, что нападающий вышел на поле в стартовом составе «Форталезы». Роша принял участие в трех забитых мячах команды – он отметился голом и двумя результативными передачами на одноклубников.

Педро перебрался из «Спартака» в «Форталезу» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 12 поединках за новый клуб, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Форталеза Педро Роша
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