Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Агент Балотелли допускает трансфер игрока во «Фламенго»

09 Ноября 2022 • 19:19 Комментировать

Агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы известного итальянского нападающего Марио Балотелли, дала комментарий по поводу будущего игрока.

В настоящий момент Марио Балотелли является игроком клуба «Сьон». На днях итальянец обвинил Швейцарский футбольный союз в коррупции.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Марио Балотелли выступал за «Фламенго». В 2019 году представители «Фламенго» встречались с нами в Монако, но тогда время для перехода было неподходящим. Но почему это не может случиться сейчас?» - высказалась Пимента, давая комментарий для бразильского филиала ESPN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Марио Балотелли Рафаэла Пимента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.22 в 01:00
Флуминенсе Флуминенсе
Гойяс Гойяс
1.40 4.70 7.60
Видео
10.11.22 в 01:00
Аваи Аваи
Сеара Сеара
3.65 3.30 2.07
Видео
10.11.22 в 01:00
Коритиба Парана Коритиба Парана
Коринтианс Коринтианс
2.80 3.00 2.70
Видео
10.11.22 в 02:30
Форталеза Форталеза
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
1.86 3.45 4.30
Видео
10.11.22 в 03:30
Жувентуде Жувентуде
Фламенго Фламенго
5.40 4.00 1.60
Видео
10.11.22 в 03:30
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Америка Минейро Америка Минейро
1.39 4.90 7.40
Видео
10.11.22 в 03:30
Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
19:19 · Бразилия
​Агент Балотелли допускает трансфер игрока во «Фламенго»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
07 Ноября
07:32 · Россия. Премьер-лига
Ари рассказал, если у него предложения из РПЛ
05 Ноября
18:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Айртон не был хорошим защитником»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо высказался о возможном переходе игрока во «Фламенго»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предположил, что Айртон ненавидит «Спартак»
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» хочет выкупить игрока «Спартака»
06:15 · Франция. Лига 1
Новый президент Бразилии пообещал проблемы Неймару
04 Ноября
22:27 · Испания. Ла Лига
«Мне всё равно» – Эндрик холодно высказался об интересе «Реала» и других европейских грандов
03:04 · Испания. Ла Лига
Покупка 16-летнего вундеркинда обойдётся «Реалу» в 60 млн евро слухи
03 Ноября
20:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует оформить трансфер восходящей звезды из Бразилии уже в ближайшие дни
12:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Реала» и «Манчестер Сити» просматривали игру Эндрика
11:59 · Испания. Ла Лига
«Палмейрас» хочет выручить за Эндрика 60 миллионов евро
27 Октября
04:13 · Бразилия
Эндрик побил рекорд 106-летней давности
25 Октября
00:02 · Испания. Ла Лига
«Палмейрас» требует 60 млн евро за трансферную цель «ПСЖ», «Реала» и «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем