​Агент Балотелли допускает трансфер игрока во «Фламенго»

Агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы известного итальянского нападающего Марио Балотелли, дала комментарий по поводу будущего игрока.

В настоящий момент Марио Балотелли является игроком клуба «Сьон». На днях итальянец обвинил Швейцарский футбольный союз в коррупции.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Марио Балотелли выступал за «Фламенго». В 2019 году представители «Фламенго» встречались с нами в Монако, но тогда время для перехода было неподходящим. Но почему это не может случиться сейчас?» - высказалась Пимента, давая комментарий для бразильского филиала ESPN.