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Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик побил рекорд 106-летней давности

27 Октября 2022 • 04:13 Комментировать
Атлетико Паранаэнсе
1:3
Палмейрас Сан-Паулу
окончен

Бразильский вундеркинд Эндрик, за игрой которого наблюдают скауты самых престижных европейских клубов, побил рекорд 106-летней давности у себя на родине.

В очередном матче «Палмейраса» против «Атлетико Паранаэнсе» Эндрик вышел на замену, но, несмотря на это, успел не только отдать голевую передачу, но и забить.

Он сделал это в возрасте 16 лет, 3 месяцев и четырех дней, что стало рекордом клуба в высшей лиге бразильского футбола - никто и никогда ранее не забивал за «Палмейрас» в еще более юном возрасте.

Предыдущий рекорд продержался 106 лет - тогда Хейтор забил в возрасте 16 лет 11 месяцев, это было в 1916 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Эндрик
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