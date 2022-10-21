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Чемпионат Бразилии. Серия А

В Бразилии футболист назвал своего сына в честь де Брёйне

21 Октября 2022 • 22:38 Комментировать

Бразильский футболист Лукас Коутиньо назвал своего новорожденного сына в честь бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, фанатом которого является. Команда Коуртиньо, «Насьональ де Убераба», участвует во второй лиге чемпионата бразильского штата Минейро - того самого, откуда происходит и «Атлетико Минейро», действующий чемпион всей страны. Новорожденного теперь зовут так - Кевин де Брёйне Коутиньо Феррейра.

- Сперва мне эта идея показалась странной, но потом я оценила то, что это уникальное имя, и этот довод меня убедил, - цитирует мать новорожденного (хотя на самом деле родился он еще 20 августа) бразильский телеканал TNT Sports.


 

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Чемпионат Бразилии Кевин де Брёйне
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