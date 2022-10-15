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Чемпионат Бразилии. Серия А

Артуро Видаль не смог сдержать слёз, просматривая похороны своего отца

15 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Коринтианс
0:0
Фламенго
окончен

Несколько дней назад в семье полузащитника бразильского «Фламенго» Артуро Видаля случилось горе - при не совсем понятных обстоятельствах скончался его 61-летний отец, его тело было найдено в конном клубе - Эрасмо Видаль любил животных и присматривал за лошадьми, попутно подрабатывая.

Артуро не смог прибыть на похороны отца из-за финального матча Кубка Бразилии против «Коринтианса», однако он следил за похоронами в прямом эфире в социальной сети, трансляцию организовала сестра Артуро. Полузащитник не смог сдержать слез, прощаясь с отцом.

Отец футболиста ушел из семьи, из-за чего его отношения с Артуро быи натянутыми, но, тем не менее, бывший футболист «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны» всячески помогал батяне.

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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль
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