Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил первый матч финала Кубка Бразилии, в котором сошлись «Коринтианс» и «Фламенго». Кубок Бразилии - очень престижный в Южной Америке трофей, победитель которого напрямую получает путевку в Кубок Либертадорес - аналог европейской Лиги чемпионов. Победа, соответственно, празднуется столь же ярко, как и победа в чемпионате.

Финал состоит из двух матчей, голы, забитые в гостях или дома, никакой разницы не имеют, а первый матч, прошедший в Сан-Паулу, собрал 47 тысяч фанатов (полный стадион) и закончился вничью 0:0. Ответный матч состоится через неделю, 20 октября.