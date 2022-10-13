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Чемпионат Бразилии. Серия А

Инфантино посетил первый матч финала Кубка Бразилии

13 Октября 2022 • 22:39 Комментировать
Коринтианс
0:0
Фламенго
окончен

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил первый матч финала Кубка Бразилии, в котором сошлись «Коринтианс» и «Фламенго». Кубок Бразилии - очень престижный в Южной Америке трофей, победитель которого напрямую получает путевку в Кубок Либертадорес - аналог европейской Лиги чемпионов. Победа, соответственно, празднуется столь же ярко, как и победа в чемпионате.

Финал состоит из двух матчей, голы, забитые в гостях или дома, никакой разницы не имеют, а первый матч, прошедший в Сан-Паулу, собрал 47 тысяч фанатов (полный стадион) и закончился вничью 0:0. Ответный матч состоится через неделю, 20 октября.

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Фламенго Коринтианс
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