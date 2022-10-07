Роналдо зазывает Месси в свой «Крузейро»

Бразильский суперфорвард Роналдо недавно стал владельцем своего родного клуба «Крузейро», и теперь он надеется на то, что туда, к нему, приедет поиграть и Лионель Месси. Недавно Лионель дал понять, что конец его карьеры не за горами, и Роналдо приглашает его к себе в команду.

- Вы представляете себе такое, Месси говорит «надоела Европа, хочу к Роналдо». Это было бы фантастикой, - цитирует слова Роналдо ITASportPress.

Лионеь Месси за всю свою карьеру в Европе поиграл только в двух клубах - каталонской «Барселоне» и в своем нынешнем клубе «ПСЖ». Роналдо также поиграл в «Барселоне», но лишь один сезон - 1996\1997.