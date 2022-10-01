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Чемпионат Бразилии. Серия А

Халк – болельщикам «Атлетико Минейро»: «Я могу уйти, если вы этого хотите»

01 Октября 2022 • 21:16 Комментировать
Атлетико Минейро
1:0
Флуминенсе
перерыв

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк обратился к болельщикам команды с откровенным заявлением.

Коллектив пребывает не в лучшей форме, и фанаты недовольны тем, как проявляют себя игроки, включая знаменитого Халка.

«Я с большим уважением отношусь к клубу и его болельщикам, но если вы в самом деле думаете, что я не выкладываюсь и не отдаю все силы, то скажите мне об этом напрямую – я приму вашу критику и покину команду», – приводит Goal слова 36-летнего форварда.

«Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку после 29 туров бразильской Серии А. На счету Халка девять забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата.

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Халк Атлетико Минейро
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АТЛЕТИКО МИНЕЙРО ФЛУМИНЕНСЕ
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Идет 45 минута Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе
02.10  01:00 Атлетико Паранаэнсе ... Жувентуде 1.55 4.00 6.00
02.10  01:00 Аваи ... Атлетико Гойяненсе 2.43 3.05 3.15
02.10  01:00 Гойяс ... Форталеза 2.75 2.95 2.85
02.10  01:00 Фламенго ... Ред Булл Брагантино 1.56 4.20 5.60
02.10  03:00 Коринтианс ... Куяба 1.63 3.55 6.00
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