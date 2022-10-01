Халк – болельщикам «Атлетико Минейро»: «Я могу уйти, если вы этого хотите»

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк обратился к болельщикам команды с откровенным заявлением.

Коллектив пребывает не в лучшей форме, и фанаты недовольны тем, как проявляют себя игроки, включая знаменитого Халка.

«Я с большим уважением отношусь к клубу и его болельщикам, но если вы в самом деле думаете, что я не выкладываюсь и не отдаю все силы, то скажите мне об этом напрямую – я приму вашу критику и покину команду», – приводит Goal слова 36-летнего форварда.

«Атлетико Минейро» занимает седьмую строчку после 29 туров бразильской Серии А. На счету Халка девять забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата.