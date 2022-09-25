Бьелса начал переговоры с новым клубом

Аргентинский футбольный специалист Марсело Бьелса, который сейчас пребывает в статусе безработного, может трудоустроиться в бразильском чемпионате.

В сотрудничестве с 67-летним наставником заинтересован «Сантос». Стороны провели первый этап переговоров, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Последним местом работы тренера был английский «Лидс», который он возглавлял с 2018 по 2022 год.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А «Сантос» набрал 34 балла и занимает 11-е место в таблице. Следующий матч «чёрно-белые» сыграют против «Атлетико Паранаэнсе» 28 сентября.