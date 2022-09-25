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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бьелса начал переговоры с новым клубом

 
25 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать

Аргентинский футбольный специалист Марсело Бьелса, который сейчас пребывает в статусе безработного, может трудоустроиться в бразильском чемпионате.

В сотрудничестве с 67-летним наставником заинтересован «Сантос». Стороны провели первый этап переговоров, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Последним местом работы тренера был английский «Лидс», который он возглавлял с 2018 по 2022 год.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А «Сантос» набрал 34 балла и занимает 11-е место в таблице. Следующий матч «чёрно-белые» сыграют против «Атлетико Паранаэнсе» 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Марсело Бьелса
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