Реакция Пеле на уход Федерера из тенниса

Легенда мирового футбола Пеле прокомментировал решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Принять решение перестать делать то, что ты любишь, всегда дается тяжело. Но мы все равно можем обрести покой, зная, что полностью прошли свой путь. Представляю, каким сложным для тебя оказалось это решение. Несмотря на уход, ты навсегда останешься кумиром для многих», - говорится в публикации Пеле в социальной сети.

Ранее Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера. В активе швейцарца 103 выигранных титула в рамках АТР.