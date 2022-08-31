Пеле призвал не беспокоиться об его здоровье

Легендарный Пеле выступил с обращением к своим поклонникам и неприятелям - он призвал их поменьше обращать внимание на новости о состоянии его здоровья. В прошлом году Пеле был подвергнут операции, с тех пор он постоянно находится под присмотром врачей.

- Шлю вам свое фото, хочу отблагодарить за поддержку. Я очень благодарен своей супруге за заботу, а также всем вам за поддержку. Публикую фото, потому что надоели всякие слухи, лживые новости. Понятно, что здоровье неидеально, есть проблемы, но я не сдаюсь. Это очередной мой матч. Спасибо всем! - написал в одной из социальных сетей Пеле.