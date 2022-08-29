Гол Видаля принёс «Фламенго» победу в дерби с «Ботафого»

«Фламенго» добыл гостевую победу в матче с «Ботафого», а единственный гол в этой игре в начале второй половины встречи забил Артуро Видаль, перешедший в команду прошлым летом. Игра прошла в рамках 24-го тура бразильского чемпионата. Видалю удалось отличиться в результате позиционной атаки, давшей возможность его партнерам пробиться в район вратарской площади, откуда и был забит мяч.

Это был второй гол Видаля в матчах за «Фламенго», при том, что он сыграл на данный момент в шести матчах. Сейчас «Фламенго» занимает вторую позицию в чемпионате Бразилии, набрав 43 очка - на семь меньше, чем у лидирующего «Палмейраса».