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Чемпионат Бразилии. Серия А

Гол Видаля принёс «Фламенго» победу в дерби с «Ботафого»

 
29 Августа 2022 • 23:14 Комментировать
Ботафого Рибейрао
0:1
Фламенго
окончен

«Фламенго» добыл гостевую победу в матче с «Ботафого», а единственный гол в этой игре в начале второй половины встречи забил Артуро Видаль, перешедший в команду прошлым летом. Игра прошла в рамках 24-го тура бразильского чемпионата. Видалю удалось отличиться в результате позиционной атаки, давшей возможность его партнерам пробиться в район вратарской площади, откуда и был забит мяч.

Это был второй гол Видаля в матчах за «Фламенго», при том, что он сыграл на данный момент в шести матчах. Сейчас «Фламенго» занимает вторую позицию в чемпионате Бразилии, набрав 43 очка - на семь меньше, чем у лидирующего «Палмейраса».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Ботафого Артуро Видаль
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