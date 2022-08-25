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Чемпионат Бразилии. Серия А

Юри Алберто сделал очередное голевое действие в Бразилии

 
25 Августа 2022 • 06:34 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Юри Алберто, который выступает в аренде за бразильский «Коринтианс», отметился очередным результативным действием.

В первом матче 1/2 финала Кубка Бразилии против «Флуминенсе» нападающий сделал голевую передачу.

Напомним, что в предыдущем поединке Алберто отметился тремя забитыми мячами за 22 минуты.

Алберто присоединился к «Зениту» в январе текущего года, подписав пятилетнее трудовое соглашение. На его счету 11 матчей в чемпионате России, в которых он отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

В «Коринтианс» форвард перешел 29 июня. Арендный договор рассчитан до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Юри Алберто
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