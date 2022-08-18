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Чемпионат Бразилии. Серия А

Юри Алберто оформил хет-трик в Бразилии за 22 минуты

 
18 Августа 2022 • 09:07 Комментировать
Коринтианс
4:1
Атлетико Гойяненсе
окончен

Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто, ныне выступающий в аренде за «Коринтианс», начал забивать в чемпионате Бразилии. 21-летний форвард оформил хет-трик за 22 минуты во встрече с «Атлетико Гоияниенсе». Поединок завершился разгромной победой «Коринтианса» со счетом 4:1.

Напомним, что арендное соглашение нападающего с бразильским клубом рассчитано до лета следующего года.

Алберто перешел в петербургский клуб в январе текущего года. Нападающий заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет. За «Зенит» он сыграл 11 матчей в РПЛ и забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто
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