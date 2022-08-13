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Чемпионат Бразилии. Серия А

Виллиан уходит из «Коринтианса» ради возвращения в Европу

13 Августа 2022 • 06:48 Комментировать

Атакующий полузащитник Виллиан, известный по выступлениям за «Шахтёр» и лондонский «Челси», может вернуться в Европу. Опытный футболист принял решение расторгнуть контракт со своим нынешним клубом – «Коринтиансом».

«Я готов отказаться от выплат по остатку трудового договора. Да, моя игра здесь не была такой, которую ждали, однако я никогда не был игроком, забивающим по 20 голов за сезон», - прокомментировал свое решение бразилец.

Ранее сообщалось, что Виллиан планирует вернуться в английский футбол. Заинтересованность в услугах вингера проявляет лондонский «Фулхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Виллиан
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13.08  22:30 Гойяс ... Аваи 2.00 3.30 3.95
14.08  01:00 Коринтианс ... Палмейрас Сан-Паулу
14.08  02:30 Куяба ... Жувентуде
14.08  03:00 Ботафого Рибейрао ... Атлетико Гойяненсе
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Сегодня, 13 Августа
06:48 · Бразилия
Виллиан уходит из «Коринтианса» ради возвращения в Европу
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