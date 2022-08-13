Виллиан уходит из «Коринтианса» ради возвращения в Европу

Атакующий полузащитник Виллиан, известный по выступлениям за «Шахтёр» и лондонский «Челси», может вернуться в Европу. Опытный футболист принял решение расторгнуть контракт со своим нынешним клубом – «Коринтиансом».

«Я готов отказаться от выплат по остатку трудового договора. Да, моя игра здесь не была такой, которую ждали, однако я никогда не был игроком, забивающим по 20 голов за сезон», - прокомментировал свое решение бразилец.

Ранее сообщалось, что Виллиан планирует вернуться в английский футбол. Заинтересованность в услугах вингера проявляет лондонский «Фулхэм».