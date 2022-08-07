​Владельцы «Манчестер Сити» покупают клуб в Бразилии

Холдинг City Football Group продолжит расширяться. Как сообщает бразильский филиал портала Goal, через две недели холдинг завершит покупку клуба «Байя».

По данным источника, City Football Group эта сделка будет стоить примерно 133 миллиона евро. 57 из них пойдут на погашение существующих долгов бразильского клуба.

В рамках соглашения между сторонами холдинг не сможет изменить название, эмблему и цвета клуба «Байя».

City Football Group владеет «Манчестер Сити» и ещё десятью футбольными клубами по всему земному шару. Не так давно семью холдинга пополнил итальянский клуб «Палермо».

«Спартак» контактирует с холдингом, владеющим «Манчестер Сити»