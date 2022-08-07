Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Владельцы «Манчестер Сити» покупают клуб в Бразилии

07 Августа 2022 • 19:27 Комментировать

Холдинг City Football Group продолжит расширяться. Как сообщает бразильский филиал портала Goal, через две недели холдинг завершит покупку клуба «Байя».

По данным источника, City Football Group эта сделка будет стоить примерно 133 миллиона евро. 57 из них пойдут на погашение существующих долгов бразильского клуба.

В рамках соглашения между сторонами холдинг не сможет изменить название, эмблему и цвета клуба «Байя».

City Football Group владеет «Манчестер Сити» и ещё десятью футбольными клубами по всему земному шару. Не так давно семью холдинга пополнил итальянский клуб «Палермо».

«Спартак» контактирует с холдингом, владеющим «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байя City Football Group
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.08  22:00 Палмейрас Сан-Паулу ... Гойяс 1.32 5.10 10.00
07.08  22:00 Флуминенсе ... Куяба
08.08  00:00 Форталеза ... Интернасьонал Порту Алегре
08.08  01:00 Атлетико Минейро ... Атлетико Паранаэнсе
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
19:27 · Бразилия
​Владельцы «Манчестер Сити» покупают клуб в Бразилии
06 Августа
21:17 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Перейре официально
05 Августа
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» не устраивает предложение «Краснодара» по Перейре эксклюзив
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может подписать бразильца в защиту
09:27 · Англия. Премьер-лига
Виллиан может вернуться в АПЛ
04 Августа
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес в четверг подписывает контракт с ЦСКА – агент 1 эксклюзив
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с испанскими грандами за бразильского нападающего
06:36 · Бразилия
Экс-игрок «Челси» Оскар сменит Китай на Бразилию
02 Августа
15:54 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о побеге Варелы: «Ничего удивительного, бразильские клубы – отпетое жульё»
06:12 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав назвал самые важные клубы в карьере
01 Августа
18:10 · Россия. Премьер-лига
Мойзес в ближайшее время может стать игроком ЦСКА
31 Июля
21:20 · Бразилия
​Экс-форвард ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Греции эксклюзив
09:12 · Россия. Премьер-лига
Сбежавший из «Динамо» Варела гордится переходом во «Фламенго»
07:40 · Россия. Премьер-лига
Варела, сбежавший из «Динамо», подписал контракт с новым клубом официально
30 Июля
01:49 · Италия. Серия А
Интересовавший ЦСКА полузащитник «Фиорентины» отправится в Бразилию
Все новости
Рекомендуем