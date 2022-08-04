Экс-игрок «Челси» Оскар сменит Китай на Бразилию

Бразильский полузащитник Оскар, правами на которого владеет китайский «Шанхай СИПГ», близок к возвращению на родину. Новым местом работы 30-летнего футболиста станет «Фламенго», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщил журналист, бразильский клуб договорился с китайской стороной о переходе хавбека. Официальное подтверждение сделки состоится в ближайшие несколько дней.

В Европе Оскар запомнился по выступлениям за лондонский «Челси». В чемпионат Китая он переехал в 2017 году. За национальную сборную Бразилии полузащитник провел 47 поединков и отметился 12 забитыми мячами.