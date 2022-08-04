Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Челси» Оскар сменит Китай на Бразилию

04 Августа 2022 • 06:36 Комментировать

Бразильский полузащитник Оскар, правами на которого владеет китайский «Шанхай СИПГ», близок к возвращению на родину. Новым местом работы 30-летнего футболиста станет «Фламенго», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщил журналист, бразильский клуб договорился с китайской стороной о переходе хавбека. Официальное подтверждение сделки состоится в ближайшие несколько дней.

В Европе Оскар запомнился по выступлениям за лондонский «Челси». В чемпионат Китая он переехал в 2017 году. За национальную сборную Бразилии полузащитник провел 47 поединков и отметился 12 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Оскар Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с испанскими грандами за бразильского нападающего
06:36 · Бразилия
Экс-игрок «Челси» Оскар сменит Китай на Бразилию
02 Августа
15:54 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о побеге Варелы: «Ничего удивительного, бразильские клубы – отпетое жульё»
06:12 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав назвал самые важные клубы в карьере
01 Августа
18:10 · Россия. Премьер-лига
Мойзес в ближайшее время может стать игроком ЦСКА
31 Июля
21:20 · Бразилия
​Экс-форвард ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Греции эксклюзив
09:12 · Россия. Премьер-лига
Сбежавший из «Динамо» Варела гордится переходом во «Фламенго»
07:40 · Россия. Премьер-лига
Варела, сбежавший из «Динамо», подписал контракт с новым клубом официально
30 Июля
01:49 · Италия. Серия А
Интересовавший ЦСКА полузащитник «Фиорентины» отправится в Бразилию
29 Июля
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: Каждый день на связи с руководством «Спартака»
06:48 · Бразилия
Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом официально
28 Июля
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши прокомментировал будущее игрока эксклюзив
27 Июля
11:27 · Испания. Ла Лига
Неймара требуют посадить за решётку на пять лет
06:49 · Бразилия
Экс-игрок «Челси» Оскар близок к смене клуба
26 Июля
19:39 · Бразилия
​Стало известно, в каком клубе будет играть Вагнер Лав
Все новости
Рекомендуем