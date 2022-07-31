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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Экс-форвард ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Греции эксклюзив

31 Июля 2022 • 21:20 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Витиньо, ныне выступающий за «Фламенго», может стать игроком «Панатинаикоса».

Клуб из Греции ведёт активные переговоры с «Фламенго» по Витиньо. Обсуждается, что клуб из Бразилии может получить средства от дальнейшей перепродажи форварда. Контракт с «Фламенго» у бразильца заканчивается этой зимой.

Агент 28-летнего футболиста Мигел Гойс в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым осторожно подтвердил интерес из Греции, добавив, что пока ничего не продвинулось далеко, а также рассказал, что клубы из России после отъезда Витиньо в Бразилию на него не выходили.

В своё время за ЦСКА Витиньо провёл 84 матча, в которых забил 19 голов и отдал 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Панатинаикос Фламенго Витиньо Трансферы футбола - лето 2022
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